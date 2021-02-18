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إدارة جسر الملك فهد توضح «التطبيق المعتمد» للقادمين من البحرين

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الرياض - محمد عبدالله - فحص جديد بعد 5 أيام بعد الوصول للبحرين

أوضحت مؤسسة جسر الملك فهد، أن التطبيق المعتمد في المركز الصحي لجسر الملك فهد بالجانب السعودي للقادمين من مملكة البحرين هو برنامج «مجتمع واعي».

وذكر مؤسسة جسر الملك فهد أنه ضمن تحديث الإجراءات الصحية للدخول إلى المملكة العربية عبر جسر الملك فهد، فإن البرنامج الالكتروني المعتمد هو برنامج «مجتمع واعي»   

وكان جسر الملك فهد ذكر في وقت سابق، أنه تم تحديث على إجراءات فحص الدخول لمملكة البحرين، للقادمين من كل المنافذ بدءًا من الإثنين 22 فبراير الجاري، ويشمل إضافة فحص جديد بعد 5 أيام للقادمين إلى البحرين، وخفض رسم الفحوصات ليصل إلى 36 دينارًا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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