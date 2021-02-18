إدارة جسر الملك فهد توضح «التطبيق المعتمد» للقادمين من البحرين

أوضحت مؤسسة جسر الملك فهد، أن التطبيق المعتمد في المركز الصحي لجسر الملك فهد بالجانب السعودي للقادمين من مملكة البحرين هو برنامج «مجتمع واعي».

وذكر مؤسسة جسر الملك فهد أنه ضمن تحديث الإجراءات الصحية للدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، فإن البرنامج الالكتروني المعتمد هو برنامج «مجتمع واعي»

وكان جسر الملك فهد ذكر في وقت سابق، أنه تم تحديث على إجراءات فحص الدخول لمملكة البحرين، للقادمين من كل المنافذ بدءًا من الإثنين 22 فبراير الجاري، ويشمل إضافة فحص جديد بعد 5 أيام للقادمين إلى البحرين، وخفض رسم الفحوصات ليصل إلى 36 دينارًا.

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