برنامج حماية الأجور.. «الموارد البشرية»: 4 عواقب لعدم التطبيق الالتزام بالضوابط

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عواقب عدم الامتثال للشروط التنظيمية لبرنامج حماية الأجور.

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حالة عدم الامتثال للضوابط التنظيمية لبرنامج حماية الأجور يتم اتخاذ أربعة تدابير وهي إما نصح وإرشاد أو تنبيه أو إنذار كتابي أو ضبط مخالفة.

وبينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه حين يتم ضبط مخالفة سيتم عمل التالي إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة التابع لها المحل مخاطبة الجهات الحكومية بإغلاق المحل عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل وتعتمد التدابير بحسب طبيعة المخالفات.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مخالفة التأنيث والتوطين سيتبعها إيقاف خدمات الوزارة بينما المخالفات الأخرى قد تتراوح بين نصح وإرشاد إلى الإنذار الكتابي.

وأضافت الوزارة، أنه مع التنبيه أو الإنذار الكتابي، سيتم إشعار الجهات الحكومية التابعة لإمارة المنطقة كالأمانة البلدية وفرع وزارة التجارة والمديرية العامة للجوازات في حال وجود مخالفات أخرى تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

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