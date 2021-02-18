بدء اختبارات «الرسائل التحذيرية» للإنذار المبكر عصر اليوم في «الشنان»

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيتم بث الإشعار التجريبي لمنصة الإنذار المبكر في محافظة الشنان بمنطقة حائل، وذلك عند الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.

وأوضح الدفاع المدني (عبر حسابه بموقع تويتر)، أن ذلك يأتي ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني، على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.



وأضاف الدفاع المدني أنه سيتم إشعار تجريبي عبر خدمة البث الخلوي يصاحبه اهتزاز ثم نغمة وصوت عال، في الساعة الخامسة مساء، مشيرًا إلى عدم القلق، فالرسائل لتجربة المنصة لا يتطلب من المواطن اتخاذ أي إجراء حيالها.

وبدأت المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يوم الإثنين الماضي، المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي.

وتشمل المرحلة الأولى محافظات: حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ومدينة الباحة، وتستمر تلك الاختبارات التجريبية حتى يوم الإثنين المقبل