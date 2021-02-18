خادم الحرمين وولي العهد  يهنئان  رئيسة نيبال بـ«يوم الديمقراطية»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للسيدة بيديا ديفي بنداري رئيسة جمهورية نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب الملك المفدَّى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) برقية تهنئة، لرئيسية نيبال بالمناسبة نفسها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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