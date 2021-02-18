وزارة الصحة تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في كل مناطق المملكة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «تعلن وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة».

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