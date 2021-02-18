وزارة الصحة تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - في كل مناطق المملكة..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في كل مناطق المملكة.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «تعلن وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة».
اقرأ أيضا:
وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا
وزارة الصحة: لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها.. سارعوا بالتسجيل
وزارة الصحة: للحصول على لقاح كورونا سجلوا في تطبيق «صحتي»