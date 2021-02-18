«الأرصاد»: طريف تسجِّل أقل درجة حرارة بـ2 مئوية في السعودية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة طريف بالحدود الشمالية تصدرت المدن السعودية التي سجلت أقل درجة حرارة اليوم الخميس؛ حيث سجلت (2ْ) مئوية.

وذكر المركز- عبر حسابه على تويتر- أن مدينة القريات بمنطقة الجوف جاءت في المرتبة التالية بـ(3ْ) درجات مئوية، ثم مدينة تبوك بـ(5ْ).

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران).

كما نشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

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