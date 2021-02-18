السعودية اليوم / روسيا تسجّل 13447 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

سجّلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 13447 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 4125598 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 81926 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 18730 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3661312 حالة.

// انتهى //

12:02ت م

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موسكو 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسسجّلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 13447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 480 وفاة.وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 4125598 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 81926 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 18730 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3661312 حالة.// انتهى //12:02ت م0057

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