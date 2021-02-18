السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 10207 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برلين 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 534 حالة وفاة و10207 إصابات جديدة بفيروس

وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 66698 وفاة وللإصابات إلى 2360606 إصابات.

// انتهى //

11:43ت م

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برلين 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 534 حالة وفاة و10207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 66698 وفاة وللإصابات إلى 2360606 إصابات.// انتهى //11:43ت م0050

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