السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ 620 جولة رقابية على المنشآت التجارية



نجران 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدياتها الفرعية أمس ،620 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت تجارية، وتحرير 22 مخالفة لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابيّة في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وشدد المهندس العتيبي على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة.

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11:42ت م

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