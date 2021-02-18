

المدينة المنورة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

تفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد النبوي الشريف لوقاية قاصديه - بمشيئة الله - من فيروس

واطلع معاليه على الأعمال التي تقوم بها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والجهات المشاركة، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية, مؤكداً خلال جولته على حتمية توفير أرقى وأفضل الخدمات لزوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والمحافظة على سلامة الجميع، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات ومحاسبة المقصرين.

ونوّه معاليه بوعي والتزام قاصدي المسجد النبوي وحرصهم على تطبيق التعليمات والتدابير الوقائية أثناء قدومهم للصلاة, مشيداً بجهود منسوبي رجال الأمن وجميع الجهات العاملة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

// انتهى //

10:52ت م

0041



المدينة المنورة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد النبوي الشريف لوقاية قاصديه - بمشيئة الله - من فيروس كورونا كوفيد 19.واطلع معاليه على الأعمال التي تقوم بها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والجهات المشاركة، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية, مؤكداً خلال جولته على حتمية توفير أرقى وأفضل الخدمات لزوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والمحافظة على سلامة الجميع، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات ومحاسبة المقصرين.ونوّه معاليه بوعي والتزام قاصدي المسجد النبوي وحرصهم على تطبيق التعليمات والتدابير الوقائية أثناء قدومهم للصلاة, مشيداً بجهود منسوبي رجال الأمن وجميع الجهات العاملة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.// انتهى //10:52ت م0041

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.