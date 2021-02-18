السعودية اليوم / المجلس التعليمي بمحافظة المخواة يعقد جلسته الثانية



الباحة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أوصى المجلس التعليمي بتعليم محافظة المخواة في جلسته الثانية بتبني النماذج المتميزة من المعلمين والمعلمات في التدريب على مهارات الفهم القرائي وتدريسها على مستوى المدارس والاستفادة منهم في تدريب الطلاب والطالبات.

وشدّد مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق خلال الاجتماع إلى التفاعل مع ما تظهره الأسر والطلاب والطالبات من حماس كبير لاستمرار الرحلة التعليمية للأبناء عبر دعم ما يقدمون من عطاء ساهم بشكل مؤثر في بروز قصص نجاح مميزة, مؤكداً أهمية التفاعل مع طلبات المستفيدين وتقديم الخدمة لهم ورفع مستوى التواصل لتقديم خدمة نوعية وسريعة تحقق أعلى مستويات رضا المستفيد والعمل على نشر ثقافة السلوك الرقمي عبر

بدوره استعرض رئيس قسم الصفوف الأولية بالإشراف التربوي حسن العُمري نتائج الاستطلاع البحثي الذي أجراه فريق من قسم الإشراف التربوي حول مستوى تفعيل منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول على مستوى تعليم المخواة، حيث أثنى المجتمعون على نتائجه وأهميته في التعرف على التحديات التي تواجه عمل المنصة من وجهة نظر مختلف فئات المجتمع التعليمي, فيما استعرض مشرف الاختبارات علي المحوري نسب وإحصاءات تطبيق محاكاة الاختبارات الدولية على مستوى المدارس الابتدائية.

ووجه الدكتور الجالوق بالعمل على معالجة التحديات والأخذ بالمقترحات الفاعلة التي تثري عمل المنصة وتعمل على تحسين الأداء ‬بما يحقق رفع نواتج التعلم والاستفادة من نتائج الاختبارات في بناء خطط التحسين المستمر وتطوير الأداء التدريسي للمعلمين.

// انتهى //

10:41ت م

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الباحة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأوصى المجلس التعليمي بتعليم محافظة المخواة في جلسته الثانية بتبني النماذج المتميزة من المعلمين والمعلمات في التدريب على مهارات الفهم القرائي وتدريسها على مستوى المدارس والاستفادة منهم في تدريب الطلاب والطالبات.وشدّد مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق خلال الاجتماع إلى التفاعل مع ما تظهره الأسر والطلاب والطالبات من حماس كبير لاستمرار الرحلة التعليمية للأبناء عبر دعم ما يقدمون من عطاء ساهم بشكل مؤثر في بروز قصص نجاح مميزة, مؤكداً أهمية التفاعل مع طلبات المستفيدين وتقديم الخدمة لهم ورفع مستوى التواصل لتقديم خدمة نوعية وسريعة تحقق أعلى مستويات رضا المستفيد والعمل على نشر ثقافة السلوك الرقمي عبر منصة مدرستي بدوره استعرض رئيس قسم الصفوف الأولية بالإشراف التربوي حسن العُمري نتائج الاستطلاع البحثي الذي أجراه فريق من قسم الإشراف التربوي حول مستوى تفعيل منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول على مستوى تعليم المخواة، حيث أثنى المجتمعون على نتائجه وأهميته في التعرف على التحديات التي تواجه عمل المنصة من وجهة نظر مختلف فئات المجتمع التعليمي, فيما استعرض مشرف الاختبارات علي المحوري نسب وإحصاءات تطبيق محاكاة الاختبارات الدولية على مستوى المدارس الابتدائية.ووجه الدكتور الجالوق بالعمل على معالجة التحديات والأخذ بالمقترحات الفاعلة التي تثري عمل المنصة وتعمل على تحسين الأداء ‬بما يحقق رفع نواتج التعلم والاستفادة من نتائج الاختبارات في بناء خطط التحسين المستمر وتطوير الأداء التدريسي للمعلمين.// انتهى //10:41ت م0039

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