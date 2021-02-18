

مكةالمكرمة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

نظمت جمعية أجياد للدعوة - القسم النسوي - لقاءً توعوياً "عن بُعد" بعنوان: "نتعاون ما نتهاون", لنشر الوعي الصحي حول فيروس

وهدف اللقاء إلى بيان آلية الوقاية من العدوى ومكافحتها وتثقيف المجتمع بأهم المعلومات عن الفيروس، إسهاماً من الجمعية لدعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، وكذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية التي تمت بين الجمعية والوزارة في خدمة المجتمع.

/ انتهى/

10:39ت م

0038



مكةالمكرمة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنظمت جمعية أجياد للدعوة - القسم النسوي - لقاءً توعوياً "عن بُعد" بعنوان: "نتعاون ما نتهاون", لنشر الوعي الصحي حول فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع مركز صحي حي الإسكان بمكة المكرمة.وهدف اللقاء إلى بيان آلية الوقاية من العدوى ومكافحتها وتثقيف المجتمع بأهم المعلومات عن الفيروس، إسهاماً من الجمعية لدعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، وكذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية التي تمت بين الجمعية والوزارة في خدمة المجتمع./ انتهى/10:39ت م0038

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "جمعية أجياد" تنظم لقاءً توعوياً عن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.