السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 43 وفاة و2677 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2677 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 743.882 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.793 حالة وفاة .

// انتهى //

10:29ت م

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بروكسل 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2677 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 743.882 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.793 حالة وفاة .// انتهى //10:29ت م0037

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