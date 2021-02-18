بالأرقام.. بيتكوين تواصل الارتفاع اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

قفزت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، اليوم الخميس، إلى أعلى سعر في تاريخها بعد أن تخطت قيمتها حاجز 52 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق.



وقفزت بيتكوين إلى حدود 52 ألف و640 دولارا قبل أن تتراجع مجددا إلى نحو 52 ألف دولار و110 دولارات.

وتشهد بيتكوين طفرة جديدة من الطفرات التي حققتها على مدار الأشهر الماضية.

وأمس الأول كسرت العملة حاجز 50 ألف دولار، وبالأمس كسرت حاجز 51 ألف دولار، قبل أن تعاود الصعود اليوم فوق 52 ألف دولار.

وارتفعت العملة المشفرة بنحو 80% منذ بداية العام الجاري، وحققت مكاسبا ضخمة خاصة بعد إعلان عدة شركات ومؤؤسات مالية عن تبني البيتكوين.

ومؤخرا أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية.

وكانت تسلا الأحدث في سلسلة من عمليات الاستثمار الكبيرة التي قفزت ببيتكوين من عمليات التمويل الهامشية إلى ميزانيات الشركات ومكاتب التداول في وول ستريت، إذ شرعت شركات ومديرو أموال تقليديون في الولايات المتحدة في شراء هذه العملة بقيم كبيرة.

كذلك ساهم تبني عدد من العلامات التجارية البارزة في قطاعات مختلفة من الأعمال للعملة الرقمية إلى ارتفاع قيمتها، حيث أعلنت "ماستر كارد" أيضا أنها ستدعم "عملات رقمية محددة" مباشرة على شبكتها في وقت لاحق من هذا العام.

وبدأ جاك دورسي رئيس شركة "تويتر"، وقطب موسيقى الهيب هوب جاي زي إنشاء صندوق لعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة معا.

ودفع المستثمرون أسعار "بيتكوين" للارتفاع أواخر العام الماضي وبداية السنة الحالية، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في مارس/آذار 2020، ليضعف ذلك الدولار بشدة، ويزيد من جاذبية العملة الرقمية.