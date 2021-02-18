شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المجندين "ضحايا" .. مركز الملك سلمان يحتفل بـ " يوم اليد الحمراء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساء اليوم ، حلقة نقاش (عن بعد) بعنوان "الأطفال المجندون ضحايا وليسوا جنوداً" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال في التجنيد (يوم اليد الحمراء) ، وبمشاركة مسؤولي المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمهتمين بالشأن الإنساني وعدد من الأكاديميين، تفعيلاً لليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال في التجنيد والتعريف بدور المملكة الرائد في مجال حماية الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم.

ويستضيف اللقاء في الجلسة الأولى التي تأتي بعنوان "الأطفال ضحايا ليسوا جنودا" كلا من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، والمفوض السامي للأمم المتحدة فيليبو غراندي ، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالله البنيان ، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان "الأطفال والنزاعات المسلحة التطلع نحو المستقبل "