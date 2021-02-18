أرباح الإسمنت السعودية تنمو 1% إلى 456 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة الإسمنت السعودية عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموًا بلغت نسبته 1%.

456 مليون ريال أرباحاً:

وقالت الشركة، في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الخميس، إن صافي أرباحها بلغت 456 مليون ريال، مقابل 451.4 مليون ريال خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة 9% إلى 1.57 مليار ريال، مقابل 1.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

سبب ارتفاع أرباح الإسمنت السعودية:

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.

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