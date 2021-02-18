تطبيق صحتي يتيح معرفة أماكن مراكز لقاح كورونا وحجز الموعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يتيح تطبيق صحتي العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين ومن بينها التسجيل والحجز لأخذ لقاح كورونا، وكذلك معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد حسب الفئات المستهدفة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

خدمات تطبيق صحتي:

أما الخدمات المتاحة على التطبيق فهي عديدة من بينها ما يلي:

– حجز موعد لفحص فيروس كورونا (COVID-19).

– خدمة الاستشارات عن بعد.

– البحث عن الدواء وأقرب الصيدليات الموفرة للدواء.

– عرض الإجازة المرضية.

– عرض الوصفة الإلكترونية.

– حجز مواعيد في مراكز الرعاية الأولية.

– إضافة وتسجيل التابعين.

– تسجيل المؤشرات الحيوية.

– نتائج الفحص المدرسي.

ما هو تطبيق صحتي ؟

صحتي هو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفيروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية.

وكذلك احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة أبل الصحية، ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي، هذه المنصة يتم تقديمها بإشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية امتدادًا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها.



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