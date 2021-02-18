النفط يرتفع بأكثر من 1%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تداولات، اليوم الخميس، بأكثر من 1%، بدعم من إغلاق آبار ومصافٍ نفطية في تكساس الأميركية بسبب موجة من البرد الشديد.

برنت يتجاوز 65 دولارًا:

وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 65 دولارًا للبرميل، مرتفعة بنسبة 1.26% لتصل إلى 65.15 دولار، كما صعد خام غرب تكساس بنسبة 1% إلى 61.8 دولار للبرميل.

ووصل برنت بذلك إلى أعلى مستوى منذ عام، إذ كان آخر مرة يتداول فيها النفط فوق مستوى 65 دولاراً في 21 يناير 2020، قبل أن تعاني أسواق النفط من تبعات وباء كورونا.

البرد يعطل آبار النفط:

وتسبب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكساس أول أمس الاثنين وفرض قيود على مشغلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة.

وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميًا، ويوجد بها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أميركية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.



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