شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيه متقدم عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية يشمل ( الخفجي، حفر الباطن، النعيرية) حتى الساعة 1 مساءً، اليوم الخميس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران).

كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.