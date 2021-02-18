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استمرار هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيه متقدم عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية يشمل ( الخفجي، حفر الباطن، النعيرية) حتى الساعة 1 مساءً، اليوم الخميس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران).

كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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