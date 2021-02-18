شكرا لمتابعة خبر عن بعد تحقيق مدرسته مركزاً متقدماً على مستوى تعليم مكة "العصماني" يتلقى التهاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

لا يزال الأستاذ/ منيع يحيى العصماني العمري قائد مدرسة أسيد بن الحضير المتوسطة بكساب التابعة لمكتب تعليم أضم ، يتلقى العديد من رسائل التهنئة والتبريكات من المدراء والقادة والزملاء والأهل والأصدقاء ، وذلك بمناسبة تحقيق مدرسته المركز الثالث ، لجائزة القيم التربوية في نسختها العاشرة ، والذي أقيم على مستوى تعليم منطقة مكة المكرمة .

هذا وقد بين " العصماني " أن هذا الانجاز تحقق بتوفيق من الله وفضله ثم بجهود الزملاء الأفاضل من معلمين وأولياء أمور وطلاب ، ولا أنسى من كان خلف هذا الإنجاز والموجه لنا أخي وزميلي الأستاذ عطية بن حامد العمري ، منسق البرنامج بمكتب تعليم أضم والذي كان له الفضل الكبير بعد الله في تحقيق مدرستنا هذا المركز .

وأردف وبهذه المناسبة أتقدم لمهندس التميز وعراب النجاح الأستاذ شريف محيسن العمري ، مشرف ومنفذ البرنامج على مستوى المدرسة ومكتب التعليم بأضم وإدارة تعليم الليث ، بوافر الشكر وعظيم التقدير على الجهد الذي بذله لإنجاح هذا البرنامج .

يذكر أنه أُقيم تحت رعاية الدكتور سعد المسعودي، المدير العام للتعليم بمحافظة جدة المشرف العام على جائزة القيم التربوية، صباح الثلاثاء، الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة القيم التربوية في دورتها العاشرة على مستوى منطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور مساعدي المدير العام وعدد من القيادات التربوية والمشرفين التربويين والمعلمين واولياء الأمور والطلاب.

وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين والفائزات على مستوى منطقة مكة المكرمة، وعرض عدد من أبرز المشاريع الفائزة في المسابقة والمقدمة من المشاركين، وأوبريتا بعنوان «وطن القيم»، وعرضا مرئيا للجائزة في نسختها العاشرة استعرض أبرز محطات المسابقة وآليتها ومراحلها.

وأقيم الحفل -افتراضياً-، حيث تم تكريم 64 فائزاً وفائزة بمختلف فروع الجائزة التي ينفذها مكتب التعليم بشمال جدة بشراكة استراتيجية مع جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، وشهدت الجائزة في دورتها العاشرة، مشاركة أكثر من 940 مشاركة قيمية في المدارس والأحياء بمنطقة مكة المكرمة خلال السنة الدراسية 1440-1441هـ.