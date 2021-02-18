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أوضح نظام العمل في المملكة، أنه لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف على التأخير عن الدوام بسبب الظروف الجوية خوفاً على سلامتهم، بحسب تعميم وزير الداخلية رقم ٩٨١٠/٢٩.
ونصت المادة 94 من نظام العمل، على منع صاحب العمل عن تأخر دفع أجر العامل في موعد استحقاقة المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أن التسجيل في نظام “التأمينات الاجتماعية” يُعَد إحدى المزايا التي يتمتع بها الموظف بأسلوب العمل المرن؛ إذ يخضع عقد العمل المرن لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن للموظف معاشًا عند التقاعد أو العجز غير المهني أو الوفاة.
Source slaati
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