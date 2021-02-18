اجتماعات وقهوة مع زوجته ونوم مبكر.. هذا الروتين اليومي للرئيس الأمريكي “بايدن”

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سلط تقرير صحافي الضوء على الروتين اليومي للرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، داخل البيت الأبيض، منذ بداية العمل وحتى الخلود للنوم في مواعيد مبكرة.

وقال تقرير نشرته شبكة “سي إن إن”، إن الرئيس بايدن لم يطل به الوقت للاعتياد على حياته الجديدة في البيت الأبيض.

وبيدأ يوم بايدن، بكوب من القهوة مع زوجته، ثم وفقًا لجدول محدد تتوالى الاجتماعات والمكالمات الهاتفية منذ الـ9 صباحًا، ويعود الرئيس الأمريكي إلى مقر إقامته بحلول الساعة الـ7 مساء حيث يُشاهَد أثناء العودة حاملًا بعض الملفات، بينها رسائل وردته من الأمريكيين، والتي يقرأها قبل نومه مباشرة.

ويتلقى بايدن يوميًا تحديثًا بملخص ما يجري في البلاد، من المخابرات وكتيبة من عملاء الخدمة السرية، والهيئة الصحفية دائمة التواجد.

ينضم إليه أحيانًا كلباه اللذان يطلق عليهما (الرائد والبطل)، إلى جانب موقد المدفأة في مكتب البيت الأبيض.

ولفت التقرير إلى أن اجتماعات بايدن أكثر روتينية، على الرغم من أنها غالبًا ما تستغرق وقتا أطول مما هو مخطط له. ولا يعتبر باب المكتب البيضاوي مفتوحًا لأي شخص، كما كان في بعض الأحيان في عهد ترامب.

وفي عطلات نهاية الأسبوع، حافظ بايدن على روتينه المتمثل في حضور القداس العام في واشنطن في كنيسة الثالوث المقدس الكاثوليكية في جورج تاون وفي أبرشية منزله في ولاية ديلاوير، وهي مناسبات يقول مساعدوه إنها تسمح له بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

يذكر أنها المرة الأولى منذ عقود، التي لا يوجد بها أطفال مقيمون في مبنى البيت الأبيض، ما يترك القصر الذي تبلغ مساحته 55 ألف قدم مربعة لهما وحدهما.

Source akhbaar24.argaam

