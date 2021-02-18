آل جابر: الحوثيون أفسدوا جميع الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن

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شدد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، على أن رفض المليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام يفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.
وأكد أن استهداف الحوثيين المملكة لمساندتها الشعب اليمني، وأن هجومهم على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من 2 مليون يمني أغلبهم نازحون عمل إرهابي جبان.
Source akhbaar24.argaam
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