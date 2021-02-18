شاهد.. ارتفاع أمواج البحر ووصولها إلى رصيف كورنيش جدة بسبب الرياح

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نشر الإعلامي المهتم بالطقس، عبدالعزيز الثبيتي أمس (الأربعاء)، مقاطع فيديو للحظة ارتفاع أمواج البحر الأحمر في جدة، والتي وصلت إلى رصيف الكورنيش.

وجاء ارتفاع الأمواج بسبب الرياح النشطة التي شهدتها المدينة، فيما اضطرت الجهات المختصة إلى إغلاق المنطقة التي وصلت فيها المياه إلى الرصيف.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر.

يُذكر أن إدارة المرور في جدة، قررت تحويل الحركة المرورية “احترازياً” من طريق “الواجهة البحرية” إلى الطرق البديلة بسبب ارتفاع الأمواج.

Source akhbaar24.argaam

