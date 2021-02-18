مُختص: “عامل الناس مثلما تحب أن يعاملوك” مقولة خاطئة وظيفياً.. وهذه نصيحتي للجميع (فيديو)

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نصح المُتخصص في تطوير الكفاءات عبدالرحمن الغنام، بالتواصل مع الآخرين في بيئة العمل بناء على احتياجاتهم وليس السلوك الاعتيادي.

وبيّن الغنام خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن مقولة “عامل الناس مثلما تحب أن يعاملوك” تعد خطأ وظيفياً، كون الخيار الأفضل للاتصال والتواصل في بيئة العمل يكون من خلال النظر لاحتياجات الآخرين المهنية.

وأشار إلى أن معاملة الآخرين بناء على احتياجاتهم سيخرج أفضل ما لديهم، مبيناً أن قوة الحضور في العمل ترتبط بمدى تأثير الموظف من عدمه.

Source akhbaar24.argaam

