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أطرف الكاريكاتيرات حول فواتير المياه والكهرباء

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أثار تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المياه مؤخراً بشأن إصدار فواتير الاستهلاك بشكل تقديري، الكثير من التعليقات والنقاشات على المنصات المختلفة، فيما كان البعض يشكو من قبل ارتفاع قيمة فواتيرالاستهلاك الخاصة بالمياه والكهرباء.

فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

أيمن – اليومee7d1d5d-46a5-489f-ab9f-2e6e55e6c2b4.jpgسعود الماضي- الجزيرة532f73235b.jpgعلي الغامدي- المدينةc764de173c.jpgعبدالله المرزوق- الجزيرةfa385982eb.jpgعبدالسلام الهليل- الرياضcf8d8b33b7.jpgأيمن- اليوم79dac52ba4.jpgعبدالله المرزوق- الجزيرة57d150e59f.jpgياسر أحمد- مكةf0cd91de1c.jpg

أيمن- اليوم

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Source akhbaar24.argaam


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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