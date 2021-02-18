أطرف الكاريكاتيرات حول فواتير المياه والكهرباء

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أثار تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المياه مؤخراً بشأن إصدار فواتير الاستهلاك بشكل تقديري، الكثير من التعليقات والنقاشات على المنصات المختلفة، فيما كان البعض يشكو من قبل ارتفاع قيمة فواتيرالاستهلاك الخاصة بالمياه والكهرباء.

فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

أيمن – اليوم سعود الماضي- الجزيرة علي الغامدي- المدينة عبدالله المرزوق- الجزيرة عبدالسلام الهليل- الرياض أيمن- اليوم عبدالله المرزوق- الجزيرة ياسر أحمد- مكة

أيمن- اليوم

Source akhbaar24.argaam

