أطرف الكاريكاتيرات حول فواتير المياه والكهرباء

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أثار تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المياه مؤخراً بشأن إصدار فواتير الاستهلاك بشكل تقديري، الكثير من التعليقات والنقاشات على المنصات المختلفة، فيما كان البعض يشكو من قبل ارتفاع قيمة فواتيرالاستهلاك الخاصة بالمياه والكهرباء.
فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
أيمن – اليومسعود الماضي- الجزيرةعلي الغامدي- المدينةعبدالله المرزوق- الجزيرةعبدالسلام الهليل- الرياضأيمن- اليومعبدالله المرزوق- الجزيرةياسر أحمد- مكة
أيمن- اليوم
Source akhbaar24.argaam
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