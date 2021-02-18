5 خرافات عن «زيت الزيتون».. لا تصدقها

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لا تخلو وصفة طعام من زيت الزيتون، إلا أن البعض لا يفضل استخدامه في الطهي والقلي خشية تسببه في الأمراض، ما يضطرهم لزيت الذرة أو دوار الشمس. وفي لقاء تلفزيوني (الإثنين) قالت أخصائية التغذية المصرية نورهان قنديل إن الدخان المنبعث من زيت الزيتون أقل ضرراً من غيره، إذ يمكن تسخينه حتى 220 درجة ما يعني إمكانية استخدامه للقلي دون ضرر. مؤكدة أن الزيت البكر يكون طعمه مراً، وليس بالضرورة يشبه الزيتون، فيما تستمر صلاحيته لعامين، لكنه يفقد نكهته خلال 6 أشهر، وشددت على أن عصرته الأولى صحية جداً وغنية بفيتامين E، ولها آثار إيجابية على القلب والدورة الدموية.
1 – لا يمكن استخدامه في القلي
2 – ليس له تاريخ انتهاء صلاحية
3 – لا يشبهه في الطعم إلا الزيتون
4 – لا يجب أن يكون مذاقه مراً
5 – لا يوجد زيت زيتون صحي
Source almnatiq
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