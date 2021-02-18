تنبيهات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وارتفاع الأمواج على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وخفيفة ونشاطا للرياح مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «الدوادمي، الخرج، الدرعية، الزلفى، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، شقراء، عفيف» والشرقية« الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، بقي، رأس تنورة» وعسير «بيئة، تثليث» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتمر الحالة المناخية السابقة على منطقة جازان «أبوعريش، الدرب، صبيا، بيش، جازان، صامطة، فرسان».

فيما ستكون هناك أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على مناطق مكة المكرمة «اضم، الطائف، العرضيات، ميسان» وعسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، خميس مشيط، تنومة، سراة عبيده، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة».

ووفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج على «الوجه، املج، حقل، ضباء» بمنطقة تبوك و «ينبع» بالمدينة المنورة.