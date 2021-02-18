بسبب سوء الأحوال الجوية.. السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها اليوم

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستغلق أبوابها اليوم الخميس على أن تستأنف العمل غدًا الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكرت السفارة: نود تنويه المواطنين الكرام أن السفارة في واشنطن ستكون مغلقة يوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، بسبب الأحوال الجوية في العاصمة واشنطن ويستأنف العمل يوم الجمعة ١٩ فبراير ٢٠٢١، في حالة الطوارئ نرجو الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.

وأهابت السفارة بالمواطنين، اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية.