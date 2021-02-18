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بسبب سوء الأحوال الجوية.. السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها اليوم

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الرياض - محمد عبدالله - تعاود العمل الجمعة

أوضحت سفارة المملكة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستغلق أبوابها اليوم الخميس على أن تستأنف العمل غدًا الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكرت السفارة: نود تنويه المواطنين الكرام أن السفارة في واشنطن ستكون مغلقة يوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، بسبب الأحوال الجوية في العاصمة واشنطن ويستأنف العمل يوم الجمعة ١٩ فبراير ٢٠٢١، في حالة الطوارئ نرجو الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.

وأهابت السفارة بالمواطنين، اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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