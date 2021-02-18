وزارة الصحة: الزوجة لا تُضاف كتابع في تطبيق «صحتي».. تسجَّل بحساب مستقل

قالت وزارة الصحة أن الزوجة لا تتم إضافتها كتابع في تطبيق «صحتي»، بل يتم تسجيل حساب مستقل لها.

وأوضحت وزارة الصحة أن «التابعين في تطبيق صحتي هم الأبناء فقط، أما غير الأبناء فيتم تسجيل حساب مستقل لهم».

جاء ذلك؛ ردًا من حساب «الصحة 937» التابع للوزارة (على موقع تويتر)، على استفسار مستفيد قال فيه: كيف أضيف زوجتي في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا؟

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه بعد تعبئة الاستبيان في تطبيق «صحتي»، تتم دراسة الطلب والحالة الصحية والتحقق من أهلية الحالة طبيًا من قبل الفريق المختص، وفي حال تم الترشيح يتم الإشعار برسالة نصية تفيد بإمكانية الحجز عبر التطبيق.

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