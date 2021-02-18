بعد إغلاقه لساعات.. إعادة فتح «طريق الهدا» في الاتجاهين

تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، وذلك بعد إغلاقه لعدة ساعات، بسبب حالة الطقس التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة.

وكانت إمارة منطقة مكة، أعلنت في وقت سابق- عبر تويتر- عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران).

كما نشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

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