«الحيزان»: الحالة الممطرة مستمرة على مناطق عدة.. وتساقط ثلوج على تبوك

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، استمرار تأثير الحالة الممطرة على أجواء المملكة، اليوم الخميس، مشيرًا إلى تساقط الثلوج على شمال تبوك.

وقال الحيزان (عبر حسابه بموقع تويتر)، إن تأثير الأمطار مستمر على الرياض والغربية وجنوبها والمرتفعات والمنطقة الشرقية بنسب متفاوتة؛ كذلك في تبوك وأجزاء من شمال المملكة بين القريات وطريف، وتنحسر عن القصيم.

وأشار الحيزان، إلى وجود أجواء باردة ورياح نشطة؛ وثلوج شمال منطقة تبوك.

ويتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة.

تتأثر بالحالة المناخية نفسها منطقتا: مكة المكرمة، ونجران، كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

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