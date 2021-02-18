تطبيق توكلنا: التسجيل متاح لأصحاب بلاغات الهروب والإقامة المنتهية

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه يتيح التسجيل للمقيمين لمن لديه بلاغ هروب ولأصحاب الإقامة المنتهية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إقامتي منتهية هل أستطيع تفعيل توكلنا؟».

ورد الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «يمكنك التسجيل في توكلنا، ويلزمك التأكد من تحديث توكلنا إلى 2.6.3 وأعلي.. المقيم الذي لديه بلاغ هروب يمكنه التسجيل بتوكلنا، ويلزمه التأكد من تحديث توكلنا إلى 2.6.3 وأعلي».

وعن خصائص التطبيق، قال: «توكلنا للدلالة على الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة مع شركائنا في القطاع الحكومي».

وأشار التطبيق إلى ضرورة التأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار (أندرويد 2.6.3 - آيفون 2.6.3 - هواوي 2.6.3)، وأضاف التطبيق أنه إذا كان نظام جهاز الجوال من الأنظمة التي لا تتوافق مع تطبيق توكلنا، وهي: أنظمة IOS التي تقل عن النسخة (10.0)، وأنظمة Android التي تقل عن النسخة (6.0)؛ فيمكن الاستفادة من خدمات (توكلنا) عبر تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني، عبر الرابط التالي:

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