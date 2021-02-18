إخصائي أرصاد: تقدم المنخفض القطبي نحو الشرق.. وأمطار على الرياض

توقع إخصائي الأرصاد الجوية، معاذ الخلف، تحرك المنخفض القطبي نحو الشرق، مشيرًا إلى المناطق والمدن التي تشملها الجبهة الباردة ،اليوم الخميس.

وقال الخلف، عبر تويتر، إن نشاط الجبهة الباردة في وسط المملكة والرياض، ويشمل شقراء والدوادمي والزلفي والقويعية وشمال شرق رماح العاذرية حتى الحفر والمنطقة الشرقية.

وأضاف أن هناك فرصًا للثلوج في القريات وطريف، وأمطار متجمدة في الجوف وعرعر، وثلوج خفيفة شمال المملكة.

وأشار إلى استمرار فرص تساقط الثلوج ناحية علقان والظهر خلال ساعات الصباح وحتى قبيل ساعات الظهيرة، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف أن الإمطار تعم عموم الرياض، ومحافظات غرب الرياض أفضل في الأمطار.

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