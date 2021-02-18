«فلكية جدة»: رؤية اقتران القمر بالمريخ بالعين المجردة.. مساء اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل، وقوع القمر قرب كوكب المريخ بالأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وقال رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن المريخ يعتبر الكوكب الوحيد اللامع الذي يرصد بداية المساء طوال شهر فبراير الجاري، حيث يبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية ويلاحظ خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الماضية، ولرؤية قرص الكوكب سيحتاج الراصد لاستخدام تليسكوب مقاس 8 بوصات أو اكبر ويفضل استخدام مرشحات لونية لتحسين رؤية تفاصيل الكوكب.

وأضاف أن المريخ يضيء حاليًا أمام كوكبة الحمل، وبعد أسبوع من الآن وفي 24 فبراير، سيكون قد تحرك أمام كوكبة الثور، وسيبقى المريخ أمامها لمدة شهرين تقريبًا، حتى ينتقل إلى كوكبة التوأمان في 24 أبريل المقبل.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أن اقتران القمر بالمريخ سيحدث بالتزامن مع وصول المسبار المتجول (بيرسيفيرانس) التابع لوكالة ناسا الفضائية، إلى الكوكب الأحمر عند الساعة (10:15) مساءً بتوقيت السعودية، والهبوط في فوهة (جيزيرو) عند حوالي الساعة (11:55) مساءً بتوقيت السعودية، بهدف جمع عينات من التربة والبحث عن علامات لحياة قديمة.

كما ستستخدم التكنولوجيا السمعية والبصرية للسماح برؤية وسماع ما يشبه لمس عالم آخر لأول مرة على الإطلاق، إضافة لتحليق أول مروحية في سماء الكوكب الأحمر.

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