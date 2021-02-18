آل الشيخ: المملكة دعمت الجميع دون تمييز.. ويكشف عن «هدية خادم الحرمين» في رمضان

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن السعودية بالتنسيق مع مجموعة العشرين وفرت اللقاح للدول المحتاجة دون تمييز ديني أو عرقي، كما دعمت المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وخلال تصريحات لقناة السعودية الأولى، رفع وزير الشؤون الإسلامية شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمها وتقديمها للمحتاجين وتوفيرها الغذاء والدواء لجميع أنحاء العالم دون تمييز أو تفرقة.

وكشف عن استعدادات الوزارة لدعم المحتاجين في شهر رمضان المبارك، حيث أشار إلى أنهم يستعدون لتنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لتوزيعها على المسلمين في الخارج خلال الشهر الكريم وفق ترتيبات وإستراتيجيات لتشمل الهدية مختلف أنحاء العالم حسب الحاجة والطلبات الواردة بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة.

وأكد آل الشيخ أن البرنامج يجسد الرعاية الأبوية من لدن خادم الحرمين لإخوانه المسلمين بالعالم في شهر رمضان، وتنفيذه هذا العام في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا يؤكد اهتمام القيادة بكل ما يلامس حاجات المسلمين حول العالم.