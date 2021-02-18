شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء فرع لـ "الجامعة الإلكترونية" في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الأربعاء، برعاية أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ، مذكرة تعاون مع جامعة نجران، وذلك بغرض تأطير مشاريع ومبادرات التعاون بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، خصوصًا في المجال البحثي والعلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني والثقافي والتقني.

ووقع من جانب الجامعة السعودية الإلكترونية رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، ومن جانب جامعة نجران رئيس الجامعة م الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي.

وشملت مجالات التعاون إنشاء فرع للجامعة السعودية الإلكترونية في منطقة نجران، إلى جانب بحث إمكانية التعاون وتبادل الخبرات والمنافع في مجالات التحول الرقمي وتقنيات التعليم الحديثة، والبحث والنشر العلمي، والدراسات وتقديم الاستشارات، وتصميم المحتوى الإلكتروني، والتدريب.

ومن جانبها، قدمت سعادة رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية شكرها لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على رعايته الكريمة لهذه الاتفاقية،والتي جاءت بناء على حرص سموه الدائم بإنشاء فرع للجامعة السعودية الإلكترونية بمنطقة نجران ، وتوجيه ومتابعة معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بهدف توحيد الجهود للنهوض بالحركة التعليمية في منطقة نجران ، وتغطية الاحتياجات التعليمية لأهالي المنطقة، بما يساهم في تطوير المخرجات التي تواكب متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت بأن افتتاح فرع فرع الجامعة بنجران سيكون بمشيئة الله في العام القادم، ويأتي ذلك ضمن خطط الجامعة الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية في التوسع في كافة مناطق المملكة وافتتاح 20 فرعًا خلال السنوات المقبلة ، لتغطية كافة الاحتياجات التعليمية على مستوى مناطق ومدن المملكة ، وتحقيقَا لأهداف وزارة التعليم في إتاحة التعليم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لجميع شرائح المجتمع.