سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 18 فبراير 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمر سعر الدولار بالارتفاع مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، في تعاملات السوق غير الرسمية، بينما استقر قليلا لدى البنوك والصرافات.

وزاد سعر الدولار في لبنان، إلى 9000 ليرة للشراء، 9050 ليرة للبيع، مقابل 8900 ليرة لشراء، و8950 ليرة للبيع، في تعاملات الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية.



يتزامن تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار اليوم، مع استمرار غياب أية حلول لتشكيل حكومة أو استعادة تدفق النقد الأجنبي في القنوات الرسمية داخل البلاد، مع تواصل انتعاش السوق الموازية.

إلا أن بيانات مجلس الذهب العالمي، تظهر عدم مساس البنك المركزي اللبناني لاحتياطيات الذهب لديه، مع بقائها مستقرة عند 286.8 طن، وفق أحدث بيانات صدرت مطلع فبراير/شباط الجاري.



البنك المركزي

واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.



البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.



الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.



نقص الأدوية

وتشهد البلاد منذ أشهر، على وقع الانهيار الاقتصادي والمالي المتمادي، نقصاً كبيراً في الأدوية المستورد أغلبها من الخارج، سواء تلك التي تستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19، أو الأمراض المزمنة وصولاً إلى مسكنات الألم العادية وحتى الفيتامينات.



وأدت أزمة الدولار إلى نقص كبير بالأدوية في لبنان التي يستورد أغلبها من الخارج على نحو كبير.



وحسب وكالة فرانس برس، انتعشت منذ نهاية العام، سوق سوداء وصل فيها سعر بعض الأدوية إلى معدلات خيالية.



مفاجأة مدوية

وفجر جر إيلي طربيه رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان مفاجأة مدوية حول مصير تعويضات انفجار مرفأ بيروت، حيث قال في حوار لـ"الخليج 365" إن التعويضات ستتبخر حال تبين كون الحادث "إرهابيا".



وطالت الأضرار الناجمة عن الانفجار حوالي 62 ألف وحدة سكنية ونحو 20 ألف مؤسسة تجارية.



وتبلغ قيمة التعويضات تبلغ نحو 1.1 مليار دولار من أصل حجم الخسائر الكامل الذي يقدر بـ7 مليارات دولار.