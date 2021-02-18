تطبيق توكلنا يوضح طريقة تعديل كلمة المرور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح تطبيق توكلنا طريقة تعديل كلمة المرور في حالة نسيانها.

وأوضح التطبيق ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم الخميس، أنه يُسمح بتحديد كلمة مرور جديدة من خلال صفحة الدخول باختيار “نسيت كلمة المرور” مع العلم أنه لإتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.

تحديث التطبيق:

ودعا تطبيق توكلنا جميع المستخدمين، إلى تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3)، على متاجر آب ستور، وغوغل بلاي، وآب غالاري، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل كامل.

وأوضح طريقة التحديث من خلال الخطوات التالية:

• التوجه إلى المتجر المتوافق مع نظام الجهاز الذكي

• ثم الذهاب إلى التطبيق بعد البحث عنه

• التأكد من تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3).

يذكر أن التطبيق يتيح العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها حجز موعد لفحص كورونا، وخدمة العنوان الوطني، وخدمة الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

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