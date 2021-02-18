الصحة تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كافة مناطق السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

حجز موعد لأخذ اللقاح:

وقالت الصحة عبر تويتر إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي:

ويتم أولًا تحميل تطبيق صحتي وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، وبعدها اختيار لقاح كورونا (كوفيد 19) لتعبئة نموذج الطلب.

وبعدها يتم تحديد المستفيد من اللقاح، ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا إكمال الطلب بالضغط على التالي.

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، عن بدء المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ 18 فبراير 2021م.

التوسع في أولويات الجرعة الأولى:

وقالت الصحة: إن هذا يأتي بالتوسع في أولويات إعطاء الجرعة الأولى، والتوسع في مناطق المملكة، وزيادة المواعيد اليومية.

ودعت الوزارة الجميع إلى التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي: هنا.

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