الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

الكويت تلزم القادمين إليها بالحجر في فندق 14 يومًا على نفقتهم الخاصة

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الخميس، قراراً بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي، اعتبارًا من 21 فبراير الجاري، في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة.

كويت مسافر:

كما أكدت الإدارة في تعميمها الصادر لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بشأن عدم السماح بصعود الطائرة للركاب القادمين إلى الدولة، إلا بعد التسجيل بمنصة كويت مسافر.

وتابعت: “يتحمل الركاب القادمون تكلفة إجراء عدد (2) فحص PCR على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة كويت مسافر أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية”.

ولفت الطيران المدني في الكويت إلى إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي، في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة، على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

قبول العمالة المنزلية:

وأشارت إلى الاستمرار في قبول دخول العمالة المنزلية إلى الدولة من خلال منصة “بالسلامة”.



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