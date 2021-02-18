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شكرا لقرائتكم الدفاع الأميركية: اعتداءات مليشيا الحوثي على السعودية تنتهك القانون الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18
كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.
الدفاع الأميركية: اعتداءات مليشيا الحوثي على السعودية تنتهك القانون الدولي
أكدت التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها
متابعات الخليج 365 - واس
أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.
انتهاك للقانون الدولي:
وأكد كيربي في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء أن هذه الاعتداءات “تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام في المنطقة”.
كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.
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