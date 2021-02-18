الدفاع الأميركية: اعتداءات مليشيا الحوثي على السعودية تنتهك القانون الدولي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - واس

أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.

انتهاك للقانون الدولي:

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء أن هذه الاعتداءات “تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام في المنطقة”.

كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

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