أجواء باردة اليوم وهذه درجات الحرارة المُسجلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن الحرارة سجلت صباح اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة أجواء باردة إلى تميل للبرودة في مناطق الشمالية والغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية.

درجات الحرارة اليوم:

أضاف الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أن الوسطى والشرقية سجلت حرارة تميل للبرودة إلى لطيفة، أما جازان فكانت درجة حرارة معتدلة، والرياض بما فيها العاصمة والشرقية والجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيًا وأمطار مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران).

نشاط للرياح:

كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.



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