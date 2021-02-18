مرتفعات الظهر بدرجة الفريزر وتسجل 10.2 تحت الصفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - تبوك

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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أنه تم تسجيل أدنى درجة للحرارة المحسوسة في مرتفعات الظهر شمال غرب تبوك صباح اليوم فكانت أبرد من الثلاجة وبدرجة الفريزر.

10.2 درجة تحت الصفر:

وأوضح المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن مرتفعات الظهر سجلت 10.2 درجة تحت الصفر، علمًا بأن الأجواء كانت عاصفة قارسة البرودة مع ثلوج خفيفة.

ونشر المسند مقطع فيديو يبين باكورة تساقط الثلوج على جبال الظهر شمال غرب تبوك.

طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران).

كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

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