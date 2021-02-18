الأمير فيليب في المستشفى بسبب وعكة صحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

العناوين الفرعية

دخل الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية إلى المستشفى احترازيًا في لندن بعد وعكة صحية، بحسب ما أعلن قصر باكينغهام يوم أمس الأربعاء.

وبحسب بيان القصر، أدخل دوق إدنبره البالغ من العمر 99 عامًا إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن مساء الثلاثاء. وجرى اتخاذ هذه الخطوة بصورة احترازية بناء على نصيحة طبيب الأمير إثر وعكة صحية ألمت به.

الأمير فيليب في المستشفى:

وأضاف البيان “من المقرر بقاء الدوق في المستشفى بضعة أيام للمراقبة والراحة”.

وأوضح مصدر في القصر الملكي لوكالة فرانس برس أن الدوق المعروف بطبعه المغامر، في حال معنوية جيدة ولم يحتج إلى سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، مشددًا على أن مشكلاته الصحية لا ترتبط بكوفيد-19.

وكان الأمير فيليب حطم سنة 2009 الرقم القياسي لأطول عمر لأزواج الملوك في بريطانيا مطيحا بالأميرة شارلوت زوجة الملك جورج الثالث.

واحتفل الثنائي الملكي البريطاني في نوفمبر 2017 بعيد زواجهما السبعين في قصر ويندسور على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً من لندن. وقد قُرعت أجراس كنيسة ويستمنستر الذي شهد مراسم زفافهما في 20 نوفمبر 1947، لأكثر من ثلاث ساعات في هذه المناسبة.

محطات في حياة الأمير فيليب

وُلد الأمير فيليب في جزيرة كورفو في اليونان، في 10 يونيو 1921، في 22 سبتمبر عام 1922، اضطر عمه الملك قسطنطين الأول لليونان أن يتنازل عن العرش؛ حيث اعتقلت الحكومة العسكرية الأمير أندرو والد فيليب، وأعدمت قائد الجيش وخمسة من كبار السياسيين.

وفي ديسمبر 1922، أبعدت محكمة ثورية الأمير أندرو من اليونان، وذهبت أسرة فيليب بأكملها إلى فرنسا، حيث استقروا في ضاحية باريس سان كلو، وعلى مدى السنوات التي تلت ذلك، انتهى الأمر بوالدة فيليب في مؤسسة للأمراض النفسية ونقل والده إلى جنوب فرنسا، وقاموا بالحفاظ على اتصالات محدودة فيما بينهم.

ذهب فيليب إلى مدرسة ماكجنيت الأمريكية قبل أن يرسل إلى المملكة المتحدة للدراسة في مدرسة شيم خلال عام 1930، وبعدها نقل إلى مدرسة في ألمانيا وانتقل مرة أخرى إلى مدرسة جوردنوستون في إسكتلندا، وبعد تخرجه في عام 1939، حضر فيليب الكلية البحرية الملكية، حيث برع خلال الحرب العالمية الثانية، وخدم في البحرية البريطانية بشكل لافت.

وكان عمره 18 عامًا عندما التقى للمرة الأولى الشابة اليزابيث التي كانت حينها في الثالثة عشرة، قبل زواجهما سنة 1947 والذي أثمر أربعة أبناء هم تشارلز وآن وأندرو وإدوارد.

شارك الخبر