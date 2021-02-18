تعرف على سعر الذهب اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس لعيار 24 مبلغ 215.13 ريال، كما سجل سعر عيار 22 مبلغ 197.20 ريال.

الذهب اليوم:

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 188.24 ريال، وأسعار المعدن الأصفر من عيار 18 فسجلت 161.35 ريال، وبالنسبة إلى سعر عيار 14 فسجلت 125.49 ريال.

سعر الجنيه الذهب:

في سياق متصل، سجل سعر الذهب بالنسبة لليوم الخميس لعيار 12 مبلغ 107.57 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 6,691 ريالاً، وأخيرًا سجل سعر جنيه الذهب مبلغ 1,506 ريالات.

الذهب عالميًا:

وواصلت أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

وانخفض المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.37 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1788.40 دولار للأونصة.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين، الذي يستخدم في محولات الحفز في صناعة السيارات، 0.6 بالمئة إلى 1254.37 دولار للأونصة، ليجري تداوله دون المستوى المرتفع الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1336.5 دولار للأونصة، والذي كان الأعلى منذ سبتمبر 2014.

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