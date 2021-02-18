اخبار السعوديه

أمانة عسير: حجز المواعيد إلزامي عبر تطبيق خدمة العملاء

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم أمانة عسير: حجز المواعيد إلزامي عبر تطبيق خدمة العملاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

أمانة عسير: حجز المواعيد إلزامي عبر تطبيق خدمة العملاء

متابعات الخليج 365 - واس

حصرت أمانة منطقة عسير استقبال المستفيدين من خدماتها وخدمات البلديات التابعة لها، بتسجيل موعد مسبق عبر تطبيق “خدمة العملاء” الإلكتروني.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الإجراء يهدف إلى تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب بحسب الطاقة الاستيعابية اليومية، وحفاظًا على الصحة العامة، والتزامًا بالإجراءات الاحترازية، الخاصة بالحد من انتشار فيروس “”.

وأشار أمين المنطقة إلى أن الحجز المسبق لمراجعة الأمانة أو إحدى بلدياتها سيكون عبر خدمة إلكترونية ميسرة وواضحة، تتوفر على أنظمة الآيفون والأندرويد والمتصفحات الإلكترونية، لافتًا الانتباه إلى أهمية تفعيل تطبيق “توكلنا”، مما يسهم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية إضافة إلى إنهاء طلبات المستفيدين من الخدمات البلدية و معاملاتهم بسهولة ويسر.
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا