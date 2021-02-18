شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على جهود ضمان سلامة الغذاء والدواء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة أمس (الأربعاء)، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام سعد الجضعي، والوفد المرافق له.

واطلع نائب أمير مكة على أعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها خلال جائحة كورونا، الهادفة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتوفرها، وما تم حول لقاح كورونا والموافقة عليه. كما استقبل نائب أمير مكة، في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس جامعة أم القرى المعيّن حديثاً، الدكتور معدي القحطاني. وقدم الدكتور القحطاني، شرحاً موجزاً عن خطة الجامعة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه سيتم التركيز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة المنبثق من منظومة البحث العلمي، التي ينتج عنها براءات اختراع، يتم تحويلها إلى منتجات ملموسة تسهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل.