شكرا لمتابعة خبر عن السياحة: غرامة 100 ألف ريال على مزاولي النشاط بلا ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصل وزارة السياحة جولاتها الرقابية على المرشدين السياحيين لضبط المخالفات والتأكد من جودة ونظامية الخدمات المقدمة من جانبهم.

وأكدت الوزارة، وفقا لـ"عكاظ"، أن من يزاول أي نشاط سياحي قبل الحصول على الترخيص يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.

ونوهت الوزارة بأنها تعكف على إعادة تقييم ومراجعة النشاط وفق متغيرات السوق، ليتماشى مع احتياج السوق والإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.