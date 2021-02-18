شكرا لمتابعة خبر عن موقف المنزل الذي تنازل عنه الورثة من ضريبة التصرفات العقارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، موقف المنزل المتنازل عنه الورثة لأحدهم من ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة، أن ضريبة التصرفات العقارية، تفرض على كل التوريدات العقارية بنسبة 5%، ما لم تكن مستثناة من الضريبة، ويستثني من دفع الضريبة عند نقل ملكية العقار، حال توزيه الورث بين مستحقيه.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال بيع عقار الورثة سيتم دفع الضريبة وفقا لحصصهم الشرعية.